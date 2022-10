Luciano Castro, picante: "Uruguay es muy genuino y yo vivo en un país donde hay mucho caretaje"

La declaración de Luciano Castro (47) al diario El País de Uruguay sobre la diferencia entre los uruguayos y los argentinos fue por demás curiosa.

"Nos encanta ir a Uruguay, es muy genuino, y yo vivo en un país donde hay mucho caretaje", aseguró el protagonista de El Divorcio.

Luego, el novio de Flor Vigna destacó a los hermanos rioplatenses: "Entonces cuando veo cosas genuinas, las celebro. Y prefiero que me digas que no te gusta lo mío a que que soy un fenómeno y, cuando me doy vuelta, me la das por la espalda. Por eso vamos".

"Decidimos ir a Uruguay por lo compleja que es la plaza. No es un público que te va a regalar un aplauso porque sos el muchacho de la tele o porque le gustó una serie tuya. Es un púbico cerrado y exigente", continuó el compañero de elenco de Pablo Rago, Natalie Pérez y Carla Conte.

Al final, Luciano Castro ironizó por su exitosa trayectoria de 32 años en los primeros planos: "Creo que si me va bien un par de veces más, ya pongo en venta mi ego y me dedico a otra cosa".

LUCIANO CASTRO REFLEXIONÓ SOBRE SU CARRERA ARTÍSTICA

"La suerte tiene que estar no te voy a mentir. O la oportunidad... Después empieza a jugar el acompañar la suerte, alimentar la oportunidad y que se transforme en algo más que eso. Es un equilibrio", se sinceró Luciano Castro en la entrevista con El País de Uruguay.

"El trabajo nuestro no es nada concreto; son muy pocos los que tienen la vaca atada. Siempre fue así y va a ser así. Fijate lo que te digo: todo lo que he trabajado y ahora todo cambió, y yo vuelvo a empezar", siguió.

"Vuelvo a audicionar, vuelvo a hacer que me conozca la gente para trabajar en plataformas, todo cosas que ya tenía logradas porque yo era un actor made in Argentina. Pero ahora que todo se abrió, yo quiero más, y eso es re motivador. ¡Tengo de vuelta 26 años! Me divierte mucho. Cómo me vaya, ya está: es la tómbola que jugué 20 años atrás, y la voy a hacer igual", concluyó Luciano Castro.