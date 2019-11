Luciana Salazar, ¿volvió a apostar al amor?: "Me dedicaron una canción que dice mucho de algo que nos está pasando hace unos meses"

Una misteriosa publicación de Luciana Salazar en Instagram Stories, en la que revela que una persona le dedicó una romántica canción de amor, despertó las sospechas: ¿la modelo volvió a apostar al amor?

Indagada por esto en Pampita Online (en reemplazo de Carolina Ardohain, que está de luna de miel en París junto a Roberto García Moritán), la conductora respondió todas las preguntas de Luis Piñeyro.

Todo comenzó cuando el panelista leyó un fragmento del tema Secretos, de Alejandro Lerner sin dar mayores detalles: "Te quiero aunque me digas que no es cierto. Te quiero aunque no hablemos nunca de este amor. Pero hay algo en tu forma de mirar, que me lo dice todo sin mirar. Hay algo que te quiero decir y no me animo".

Luego, develó que dichas frases pertenecen a la famoso canción que alguien de quien no quiso revelar la identidad) le dedicó a Salazar y que ella reposteó en las redes con una selfie y el textual "me acaban de dedicar esta canción y yo así".

"Vos sabés que mentir no miento, pero hay cosas que oculto. (Esa canción) es algo que justo me llegó a la madrugada y me pareció lindo compartirlo, sin decir nada. Dice mucho esa canción. Mucho de algo que nos está pasando ya hace unos meses, nada más. Es una sensación hermosa", dijo Luli al aire.

Por último, tras dejar en claro que nunca le preguntó al candidato si sabe de economía (en referencia a si se trataba del economista Martín Redrado, su ex), Luciana cerró: "¿Si va en serio? No sé, ya no le pongo fichas nada. Voy tranquila por la vida y que todo me sorprenda".

¡Corazón contento!

Foto: Captura de Instagram Stories.