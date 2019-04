Un verdadero escándalo se desató esta semana cuando Analía Franchín visitó Intrusos para opinar de los “bebés famosos”: la periodista habló de la relación de Marley con Mirko pero también de la de Luciana Salazar con Matilda.

“Yo sé cuál es la diferencia. Que a Mirko siempre se lo ve sonriente e interactuando con el padre, y la relación de Luli y Matilda vos la ves... no digo lejana... pero no la ves a la nena disfrutando en un montón de situaciones”, dijo la periodista.

Y Luli salió con todo al cruce: “Dejá de hablar de mi hija cuando no tenés ni la menor idea de nada. Dejá de ser mala leche conmigo y con ella. ¡¡¡Ya te pasaste de la raya!!! Conmigo no y menos que te metas con mi hija. ¡¡¡Mala mina sos!!! ¡¡¡Con los hijos, no!!! Basura @analiafranchin, no te lo voy a permitir”.

"Qué caradura sos Analia. También lo matabas a @rialjorge por Twitter y hoy estás sentada ahí de lo mas pancha. Cero credibilidad" G-plus

En medio de la polémica, Analía volvió al ciclo de Jorge Rial para hablar del conflicto y criticó nuevamente a Salazar: “Tiene una obsesión con Martín Redrado”, aseguró.

Al verla nuevamente en Intrusos y leer esa declaración en la cuenta del programa, Luli disparó muy filosa desde Twitter: “¡¡Antes decía lo contrario!! Archivos. Qué caradura sos Analia. También lo matabas a @rialjorge por Twitter y hoy estás sentada ahí de lo mas pancha. Cero credibilidad. A parte querés llevar el tema por otro lado porque sabés que estuviste pésima. No tenés defensa”.

Franchín, por su parte, eligió no responder el picante mensaje que involucra al propio Rial.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​