Luciana Salazar reveló el pacto íntimo que hizo con Baclini: "Él me dijo que hagamos cosas por separado"

A mediados del año pasado la relación de pareja de Martín Baclini con Cinthia Fernández llegó a su final. Sin embargo, la competencia en el Súper Bailando los mantuvo unidos.

Concluido los compromisos laborales, el empresario viajó a Punta del Este para disfrutar del verano con sus amigos, entre ellos, Luciana Salazar, una de las personas que Cinthia tildó de causar "malestar y crisis" en su vínculo con Baclini.

Instalada en Uruguay, Luli habló telefónicamente con Siempre Show, el programa de Ciudad Magazine, sobre las fotos que salieron a la luz, en la que se la ve compartiendo un almuerzo con Martín, y reveló el acuerdo que entabló con Baclini ni bien coincidieron en el país vecino para no incomodar a Fernández.

"Cuando llego a Punta, Martín me dice 'Luli hagamos cosas por separado, que no nos vean en un mismo lugar solos, porque no quiero lastimar a Cinthia'". G-plus

"Martín está muy triste con esta situación, con todo lo que pasó. Está muy triste porque es él una gran persona. Lo quiero salir a defender porque me parece injusto mucho de lo que se está diciendo", comenzó diciendo la blonda, plasmando el estado anímico del empresario.

Luego contó el pacto secreto que realizaron para evitar conflictos y enojos: "Cuando yo llegué a Punta del Este teníamos planes de amigos, salir a bailar, hacer cosas juntos, porque todo el mundo sabe que somos amigos y no tenemos nada que esconder. Pero cuando llego, Martín me dice 'Luli necesito hablar con vos'. Nos juntamos en el hall del hotel y me dice 'hagamos cosas por separado, que no nos vean en un mismo lugar solos, porque no quiero lastimar a Cinthia. Yo sé que ella la está pasando mal'. No todos los hombres hacen esto. Él es buena persona".