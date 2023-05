Luciana Salazar reveló que mataron "a su mejor amigo" y generó conmoción en las redes: las novedades en la causa

Luciana Salazar lanzó un desgarrador tweet que, minutos después, eliminó. "Mataron a mi mejor amigo, no lo puedo creer, hijos de re mil put...", expresó la modelo, sin nombrar a Raúl Sotelo, quien fue encontrado sin vida.

Acto seguido, compartió una foto con él a través de sus stories de Instagram y se mostró muy angustiada. "Amigo, ¿qué pasó? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue una parte de mi vida", escribió, totalmente destrozada.

En este contexto, Maxi Cardaci, representante de Luli, charló con TN y aportó más detalles sobre esta delicada situación. "Ella está destruida, no para de llorar. Era uno de sus mejores amigos, lo encontraron muerto. Están averiguando qué pasó. Luli está en completo shock”, sentenció el agente de prensa. ¡Mucha fuerza!

¿QUIÉN ERA RAÚL SOTELO?

El amigo de Luciana era dueño de Bacan, una cadena de barberías que se inauguró en 2015 y cuenta con sucursales en Recoleta, Belgrano, Coronel Díaz, Del Viso, Villa Urquiza, Asunción, Tribunales, Palermo Hollywood, Mataderos, Villa del Parque, Pilar, Villa Crespo y Gorostiaga.