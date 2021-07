Luciana Salazar reveló la dura respuesta que le dio a su hija Matilda cuando le preguntó por Martín Redrado: "Le dije que se había portado mal con nosotras"

El escándalo entre Luciana Salazar y Martín Redrado se aplacó, pero ella sigue apuntando muy fuerte contra él cuando le preguntan públicamente por el final de su relación. También, cuando su hija, Matilda, quiere saber sobre la expareja de su mamá y le consulta dónde está el economista.

Lejos de hacerse la desentendida, Luciana optó por explicarle a su hija por qué Martín ya no forma parte de su vida y en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad) reveló la fuerte frase que le dijo.

"La nena hace preguntas y le estoy empezando a responder. Le dije que se había portado mal con nosotras y ella quería minimizar la situación porque al no entender... Mucho no le puedo explicar porque es muy chiquita e inocente, tampoco quiero quemarle la cabeza", expresó, contundente.

Y cerró remarcando que aún no comprende las actitudes de su ex tanto con ella como con su hija. "Me cuesta entender cómo una persona adulta puede jugar con los sentimientos de un menor", sentenció, indignada.