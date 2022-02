Luciana Salazar reveló cómo fue la charla con su hija cuando le preguntó quién es su papá: "Me dijo que le gustaría tener uno"

Ni bien Ángel de Brito reveló que Matilda, la hija de Luciana Salazar, preguntó por qué no tiene papá, la modelo dio los detalles de la íntima conversación que tuvo con la nena de 4 años.

"Siempre supe que llegaría esta conversación y me extrañó que no lo hubiera preguntado antes. Siempre me imaginé la situación y siempre me imaginé contándole la verdad", expresó, en primer lugar, Luciana en diálogo con el medio chileno Las Últimas Noticias.

Acto seguido, contó cómo se dio la situación en la que Luli, que subrogó un vientre en Estados Unidos, pudo explicarle de manera simple por qué su familia es "monoparental".

LA ÍNTIMA CONVERSACIÓN QUE LULI SALAZAR TUVO CON MATILDA SOBRE POR QUÉ NO TIENE PAPÁ

Luciano relató en la entrevista: "Estábamos viendo la serie animada Peppa Pig y justo estaba en esa parte donde Peppa presenta a su familia y me preguntó".

"Es la primera vez que pregunta, así que traté de contestarle de la manera más simple posible la verdad", explicó Luli.

Y cerró revelando la frase que le dijo la nena, al otro día, sobre su deseo de tener un padre.

"Hay cosas que me guardo para mí y para ella. Le expliqué que todas las familias son diferentes, pero que siguen siendo familia".

"Lo que sí, al otro día me dijo en el auto, de la nada, que le gustaría tener un papá", cerró.