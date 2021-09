Luciana Salazar le respondió a Angel de Brito, que le dijo que baila "en celo" en La Academia: "Me saqué la remera para reflejar lo que me provoca esa música"

En el ritmo “una que sepamos todos” de La Academia de ShowMatch, Luciana Salazar y Jorgito Moliniers bailaron rock al ritmo de Me siento mucho mejor de Charly García. La modelo no ahorró en golpes de efecto y por eso se quitó la diminuta remera que llevaba puesta y terminó la coreo en corpiño, lo que le valió que Ángel de Brito le señalara que “siempre baila como en celo”.

En La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine), Luli adelantó detalles sobre el duelo que prepara tras el magro puntaje que obtuvo en el ritmo de “una que sepamos todos”, e hizo especial hincapié en la frase que le tiró Ángel de Brito. “Hoy nos reíamos porque estábamos ensayando el duelo y vino Jujuy Jiménez y yo le decía ‘Sofía, vos sos la aniñada y yo la que estoy en celo’”, señaló la modelo en diálogo con Lourdes Sánchez y Lizardo Ponce.

“Cuando me saqué la remera, en realidad quería reflejar a cuando estás en un recital y están todos sacados y las chicas están en corpiño. Yo quería eso. Quería tirarme, como si estuviera en un recital”, indicó Luciana Salazar. “Cuando me tiré ante el supuesto público, con los chicos que me acompañaron y que me saqué la remera, es para reflejar lo que a mí me transmite esa música, como que me dan ganas de hacer eso, de revolear la remera, de que se arme. Eso se lo pedí a Majo para que lo ponga”, concluyó la mamá de Matilda.