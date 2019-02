De la mano de su camino profesional, Luciana Salazar (38) alcanzó fama y popularidad, factores que hicieron que su vida pierda privacidad y tome interés público.

Sin embargo, con la llegada de su hija, Matilda (1), pequeña que tuvo a través de la subrogación de un vientre, la actriz manifestó que fue blanco de despiadadas críticas por parte de la prensa y de algunos colegas. En relación a ello, hizo una profunda reflexión en Agarrate Catalina, por La Once Diez.

La introducción al tema la hizo Catalina Dlugi, al citar la frase que dijo Hernán Piquín en la revista Pronto sobre la paternidad: "Traer un bebé al mundo para salir en una revista conmigo no va", dijo el bailarín, sin hacer alusión a ningún famoso. Y la periodista le preguntó si ella se sentía tocada.

Fue entonces que Salazar contestó: "Cero, no me afecta en lo más mínimo porque sé que no es verdad. Me resbala, absolutamente... Pero me han golpeado tanto desde que dije que iba a ser mamá".

“¿Sentís que tenés piel de elefante?”, acotó Dlugi. Y la blonda asintió y amplió su descargo con contundencia: “Un poco, tengo piel de elefante... Que inventen cosas dolorosas a nadie le gusta. A mí siempre me dieron. conmigo no han sido muy buenos y yo he sido buen en general con el periodismo. Y esto es no un reproche. Pero conmigo fueron duros, inventaron cosas... Conmigo fueron un poco crueles”.