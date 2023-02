Luciana Salazar se mostró preocupada por la angustia de su hija Matilda: "Llora y me parte el alma"

Siempre muy atenta a su hija, Luciana Salazar admitió que la preocupa y entristece ver a Matilda llorar. Y reveló por qué la nena está muy triste.

A través de sus stories de Instagram, la modelo contó que algo que le pasó a una amiga de su hija despertó su inmensa tristeza. Además, remarcó que verla llorar le parte el alma.

"Qué tema cuando los niños empiezan a tomar consciencia de la muerte, mi hija está pasando por un momento de angustia por este tema, ya que a una compañerita se le murió su abuela y para Matilda sus abuelos son todo para ella". G-plus

"Me llora con una angustia que me parte el alma, me está preguntando mucho por este tema. ¿Es normal en esta edad esos planteos?", les preguntó a sus fans, preocupada por su nena.

LUCIANA SALAZAR CONTÓ SI TIENE MUCHOS ACUERDOS CON MARTÍN REDRADO

“¿Son muchos los acuerdos que tenés firmados con Redrado?”, preguntó otro de los seguidores.

“Son muchísimos, es un modus operando que él hace. El primero que está en manos de la Justicia fue en el 2014 que me lo hizo firmar sin abogados, sin yo saber casi que firmaba”, reveló.

“En ese acuerdo nombra a un político muy conocido que ni debe estar enterado de esto (muy polémico todooo), se lo hizo guardar a su escribano, hasta que logre que lo tenga un juez en su poder”, confesó.