Fueron muchas las críticas que recibió Luciana Salazar por hablar de la situación económica del país. Aún molesta por las repercusiones, la modelo habló con Pampita Ardohain y volvió a remarcar sus dichos.

"Digo una cosa y ya me empiezan a filtrar que tengo multas. Dije cómo está la situación del país, que no me parece nada ilógico. Obviamente fue intencional que se haya filtrado eso porque, ¿quién no tiene multas? Justo me eligieron a mí, cuando había dicho algo de cómo estaba la situación del país", analizó Luciana en Pampita íntima.

"Yo soy agradecida que hoy por hoy tengo dos trabajos porque con uno no llego, no me alcanza. Con uno sólo llego a pagar mis impuestos, entonces tengo que tener otro para vivir". G-plus

"Me vinieron a preguntar cómo era la situación del país, no es que yo salí a decir. Digo la verdad... creo que no hay una persona que no la esté pasando mal. A todos nos afecta desde algún lado, y eso no quiere decir que uno no se pueda quejar. Obviamente siempre va a haber alguien que la va a pasar peor que uno. Yo soy agradecida de que hoy por hoy tengo dos trabajos porque con uno no llego, no me alcanza", agregó.

Por último, Salazar explicó por qué debió aceptar dos propuestas laborales (está como conductora de Chismoses, por la misma señal y es participante del Súper Bailando 2019) para mantenerse: "Con uno solo trabajo llego a pagar mis impuestos, entonces tengo que tener otro para vivir. La gente te crucifica porque dice 'mirá, ésta se queja porque no puede ir a comer afuera o porque no puede hacer compras grandes en el supermercado'. A todos nos afecta desde algún punto esta crisis".

