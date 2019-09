Luciana Salazar habló de su informante político y lanzó: "Ni le pregunto si puedo publicar los datos"

La noche del 11 de agosto los argentinos esperaban ansiosos conocer los primeros datos de las Paso y mientras desde el Ministerio del Interior demoraban en publicar las cifras, Luciana Salazar anticipó la diferencia de 15 puntos porcentuales a favor de la fórmula del Frente de Todos: “Me acaban de pasar 47 a 32”. Desde ese momento, la participante del Súper Bailando 2019 se convirtió en una fuente de consulta, dado que además el fin de semana pasado anticipó el “cepo cheto” en referencia al control de capitales que finalmente implementó el gobierno de Mauricio Macri.

Me acaban de pasar 47/32 FF



49/33 Kici — luciana salazar (@lulipop07) 12 de agosto de 2019

Así es que, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la madre de Matilda renegó de la condición de gurú política con la que la apodaron por sus vaticinios: “Tengo información, nada más”. Luego, contó: “Hay cosas que filtro porque no da. No puedo poner todo lo que me dicen. Obviamente que confío mucho en esta persona”.

Volvemos al cepo?? Pero lo podriamos definir a corde al Pro “el cepo cheto” — luciana salazar (@lulipop07) 30 de agosto de 2019

En cuanto a la posibilidad de sacarle jugo a su fuente y ejercer el periodismo, Luli reflexionó: “Yo no me puedo poner en el rol de periodista porque no lo soy, ni en el de politóloga. Me gustaría el día de mañana ponerme al frente de un programa de actualidad”.

"Con esta persona que me pasa los datos venimos hablando hace cuatro años. La primera vez le pregunté si podía publicar y me dijo que sí. Soy yo la que le pregunto". G-plus

Y respondió misteriosa sobre quién es su fuente en política: “Con esta persona que me pasa los datos venimos hablando hace cuatro años. La primera vez le pregunté si podía publicar y me dijo que sí. Soy yo la que le pregunto. Con las elecciones yo le pregunté si tenía números y los publiqué antes de que salgan a la luz. Después, los datos que me pasa ya ni le pregunto si los puedo publicar”.

Al final, Luciana Salazar negó que operen a través de ella, descartó que la maneje Sergio Massa a través de Jorge Rial y Martín Redrado y opinó que la brecha entre Mauricio Macri y Alberto Fernández va a ser mayor a la que se dio en las Paso, y que el candidato kirchnerista ganará las presidenciales en la primera vuelta del 27 de octubre. ¿Acertará?

Por otra parte, en una nota con Nancy Pazos por Crónica TV, la modelo había confesado: "La fuente nunca se revela, tengo tres; hay una que es la más importante de todas con la que suelo chatear todos los días. Además, tengo conocidos en la política, gente que va contando cosas".