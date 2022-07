Luciana Salazar habló filosa de la boda de Martín Redrado y Lulú Sanguinetti.

Muy picante, Luciana Salazar opinó sobre la boda de su expareja, Martín Redrado, con Lulú Sanguinetti en Italia.

La modelo, que habría viajado a Europa par visitar a Julián Álvarez, con quien estaría saliendo, se refirió re picante al casamiento de su ex.

Antes de reflexionar al respecto, acusó a Redrado de haber pedido que la censuraran en algunos canales.

"Nada me interesa menos que ese tema" G-plus

"Yo sé perfectamente y lo sé porque me lo han confirmado muchos periodistas... Que él pide que no me hagan notas, que no me convoquen de invitada a ningún programa y, de esta forma, se está metiendo con mi trabajo", dijo en diálogo con Gente.

QUÉ OPINÓ LUCIANA SALAZAR SOBRE LA BODA DE MARTÍN REDRADO

Al ser consultada por el increíble casamiento de Redrado y Lulú Sanguinetti en Europa, Luciana Salazar expresó: "Nada me interesa menos que ese tema".

"Me encanta que haga su vida, pero me gustaría que me permitiera a mí hacer la mía en paz" G-plus

"Me encanta que haga su vida, pero me gustaría que me permitiera a mí hacer la mía en paz", sentenció, furiosa.