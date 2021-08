Luciana Salazar y una frase letal sobre Cinthia Fernández: "Yo no soy esa clase de persona"

No hay caso. Luciana Salazar y Cinthia Fernández tienen algo personal y no pueden dejar de chicanearse, mucho más ahora que la panelista de Los Ángeles de la Mañana se lanzó como precandidata a legisladora bonaerense. El nuevo picante ida y vuelta vino a cuento de los elogios de Luli a la postulación de Hernán Piquín a concejal, momento que aprovechó para lanzar solapados dardos contra Cinthia.

Cuando Maite Peñoñori le contó sobre los tweets políticos de Fernández, Salazar recordó sus polémico posteos: “Siempre conté que la información me la daban, pero me decían que no escribía los tweets, que me pasaban lo que tenía decir…”.

Más tarde, Luciana se negó a analizar en particular a Cinthia: “No me voy a meter con ciertas personas que fueron violentas conmigo, yo no soy esa clase de persona. Lo que tenga para decir sobre la farándula en la política, y en general, es sobre la gente que no está preparada ni capacitada. Es una opinión personal”.

“Me gustan las buenas intenciones de cualquier persona, pero con las buenas intenciones no llegamos a ningún lado. Tiene que haber de todo, buenas intenciones, capacitaciones y no lo digo por ella, sino en general por lo que pienso”. G-plus

Luli ni siquiera quiso responder si le parecía bien que se capacite o si la votaría a Cinthia: “Yo no me voy a meter en la vida de ella, lo que haga o no haga. No diría jamás a quién voto, soy muy precavida con eso, pero lo importante es prepararse”.

Aunque salvó de sus críticas a Piquín: “Hay una diferencia. Hernán es una persona que está identificado con la cultura. Es un representante de nuestra cultura, tiene sus méritos, él se va a ocupar de la cultura”.

“Por opinar de política no podés candidatearte para algún puesto. Me parece que no, que hay que estar preparado. A mí me lo recontra ofrecieron, me recontra testearon, pero por lo menos un mínimo curso exprés para saber la Constitución hay que hacer”. Acto seguido, insistió: “Necesitamos gente idónea, con capacidad. No lo digo solo por un personaje popular. Cualquier persona que quiera entrar en el Congreso o tener un cargo público mínimo debe saber lo esencial, la Constitución”, cerró Luciana Salazar sobre Cinthia Fernández.