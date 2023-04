Luciana Salazar explicó qué le responde a Matilda cuando le pregunta por qué no tiene papá

Sin tapujos para contestar cualquier pregunta sobre su vida personal, Luciana Salazar respondió todas las preguntas que le hizo Sofía “Jujuy” Jiménez para su programa Mandale fruta y dio detalles de cómo vive junto a su hija, Matilda, la decisión de ser mamá soltera.

"Me pasaron muchas cosas. Mi decisión de ser madre soltera fue medio forzada, no fue una elección. Pasaron muchas cosas que no da ahora para que lo cuente porque forma parte de la historia de mi hija, pero fue una decisión forzada", comenzó diciendo Luciana.

"Pero bueno, la vida te lleva al destino a veces. Uno quiere algo, pero la vida te termina llevando por otros caminos, aceptando las realidades. Y bueno, en base a lo que te pasa, ir para adelante. Es lo que me pasó y si las cosas sucedieron así, y tal vez con la familia tradicional, Matilda no hubiera estado en este mundo. Todo tiene un porqué", agregó.

En cuanto a cómo lidia con las preguntas de su pequeña en relación a la falta de una figura paterna en su vida, Luli se sinceró: "Me pasó el año pasado, Matilda me empezó a preguntar. Vino el primer día del colegio, que vio a todos los papás y las mamás, y me dice 'mamá, ¿por qué yo no tengo papá?'. Y yo, le dije 'Matu, porque mamá quiso que sea solo mamá. Y así, vas a tener amiguitos que tienen solo mamá, solo papá o mamá y papá. Hay muchos tipos de familia'".

"Pero yo quiero tener un papá", fue la respuesta que le dio su niña. Y Salazar cerró: "Cuando dijo eso, le pregunté ‘Matu, ¿vos amás a mamá? ¿Estás contenta?’. Cuando me dijo que sí, le dije 'bueno, mamá quiere ser solo mamá'. Ahí se quedó y no me preguntó más".

LULI SALAZAR RESPONDIÓ A LOS QUE LA JUZGARON POR POSAR CON SU HIJA

Luego de las repercusiones y críticas que recibió Luciana Salazar por el look que eligió (tanto para ella como para su hija, Matilda) para asistir a Los Personajes de Año, el evento de la revista Gente que tuvo lugar en el Alvear Palace Hotel, la modelo sentó postura.

“El que se pone a criticar a una nena no está muy bien de la cabeza”, fue la letal frase que lanzó Luciana en una profunda nota que le dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Yo no me meto con nadie, ni hablo de nadie. No entiendo estas críticas. Gracias a Dios, soy una mujer muy fuerte y soporto las críticas. Yo me banco todo, pero me duele que se metan con mi hija. Meterse con una menor es demasiado, pero habla más de ellos”, agregó, sin filtro.

“Muchos criticaban por qué habíamos salido nosotras en la revista cuando le dimos muchísimas notas este año a Gente. Y la realidad es que tiene que ver con la onda que le pusimos y con el criterio de la revista, pero yo creo que las críticas son porque hay mucho resentimiento”, continuó, en medio de su descargo.

Y añadió: “Incluso muchos de los que criticaron hablaron de acomodo, algo que yo jamás tuve. Arranqué en este medio siendo familiar de una de las familias más conocidas de Argentina, pero sin haber recibido ayuda de nadie. Algunos de los que hablaron, estaban en mi entorno en algún momento. Gracias a Dios, me los saqué de encima”.

Por último, Luli valoró su participación y agradeció haber sido convocada junto a Matilda: “Si fuera por mi hija se pondría todo lo que tengo yo. Mis uñas, mis vestidos, mis zapatos, pero yo tengo que tratar de regularla porque encima está en la edad de los caprichos., nos cuidaron y a Mati la atendieron súper bien. Pasamos una hermosa noche”.