Luciana Salazar disparó contra Lulú Sanguinetti tras la filtración de audios donde discute con su empleada

Luego de que en Socios del Espectáculo difundieran fuertes chats y audios de Lulú Sanguinetti –quien se acaba de casar con Martín Redrado- mantenido una tensa conversación con su empleada, Luciana Salazar fue letal con su opinión en las redes.

“El tiempo me termina dando la razón y poniendo a cada uno en su lugar. Vergüenza ajena”, escribió Salazar en su cuenta personal de Twitter junto a un fragmento de lo que se pudo ver en el ciclo de eltrece.

Días atrás, al ser consultada por el increíble casamiento de su ex y Lulú en Europa, Salazar se sinceró sin tapujos en una nota a Gente: "Nada me interesa menos que ese tema".

"Me encanta que haga su vida, pero me gustaría que me permitiera a mí hacer la mía en paz", cerró Luciana, visiblemente furiosa.

