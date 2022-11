Luciana Salazar contó que su hija Matilda se prepara para seguir sus pasos

En los Personajes del Año de la revista Gente fueron elegidas Luciana Salazar y su hija Matilda para estar en la tapa junto a otras figuras del espectáculo, el deporte y la política. La modelo, que fue cuestionada por su look “en composé” con el de su nena, habló de cómo la pequeña comenzó a hacerse un lugar en la farándula.

"Me encanta que me hayan convocado para esta tapa junto a mi hija, para mí es un orgullo la devolución de la gente, que la quieran”, aseguró a la publicación que contó que Matilda disfrutó de bailar toda la noche en la celebración.

“Un poco tiene que ver con su personalidad, no es porque sea la mamá, pero me doy cuenta por lo que me dice la gente y la verdad que es un gusto poder estar acá y disfrutar con ella. Son esas cosas inolvidables", contó Luli, sobre la química de su hija con el público.

"Quiero que tenga las armas para que el día de mañana decida hacer lo que quiera y tenga las herramientas para hacerlo". G-plus

MATILDA, LA HIJA DE LUCIANA SALAZAR, SE PREPARA PARA SER SU SUCESORA

La actriz contó cómo es la cargadísima agenda de su hija y sus gustos que, al igual que su mamá, están súper inclinados hacia lo artístico.

Más sobre este tema Luli Salazar respondió a los que la juzgaron por posar con su hija: "El que critica a una nena está mal de la cabeza"

"Le gusta estudiar muchas cosas: hace ballet, gimnasia rítmica, patinaje”, detalló Luciana, súper feliz por cómo viene creciendo su hija que en diciembre cumplirá 5 años.

Más sobre este tema Cinthia Fernández apuntó contra Luciana Salazar: "¿De qué trabaja?"

“Quiero que tenga las armas para que el día de mañana decida hacer lo que quiera y tenga las herramientas para hacerlo. Yo la voy a apoyar en lo que ella decida", remarcó.