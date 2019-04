Dueña de un bajo perfil, Lucía Pedraza se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que el periodista Lío Pecoraro asegurara que mantuvo un affaire con Ezequiel “Pocho” Lavezzi, señalado como amigo de su novio Nacho Viale, con quien se acaba de reconciliar tras un breve impasse.

Yanina Screpante, expareja del Pocho, habló con Los Ángeles de la Mañana y no solo confirmó la información sino que disparó: “Cero códigos. Encima ella me vino a mentir en la cara, le dije 'te creo' y cuando me enteré de todo esto me pareció muy fuerte y le dije 'cuando me veas, cruzate de vereda porque te voy a matar’. Me respondió 'tenés razón que estás enojada, te pido perdón, me mandé una cagada'. O sea que me lo reafirmó”.

Las cámaras de LAM encontraron a Lucía en el Aeropuerto cuando llegaba de su viaje a Nueva York con Nacho y no pudo evitar afrontar las picantes preguntas sobre el rumor de romance con el futbolista.

Lucía y las picantes declaraciones de Yanina Screpante: “No tengo idea, no voy a darle protagonismo a alguien que lo quiere tal vez" G-plus

“Se estuvo hablando mucho de vos porque Lío Pecoraro dijo que habías estado con el Pocho Lavezzi”, le comentó Maite Peñoñori. Sorprendida, Pedraza respondió: “Me estoy enterando ahora”.

Acto seguido, Maite le contó las explosivas declaraciones de Screpante: “Yanina dijo que era verdad, que vos la habías llamado y le dijiste ‘me mandé una cagada’”. Incómoda, Lucía aseguró: “No tengo idea, no voy a darle protagonismo a alguien que lo quiere tal vez”.

Al ser consultada sobre si eran amigas, dijo: “Los conozco a los dos pero no soy amiga de ninguno”. Después de asegurar que Nacho y Lavezzi “se conocen”, negó cualquier tipo de romance con el Pocho: “No pasó nada”, sentenció.

