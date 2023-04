Lucía Galán y Benjamín Vicuña, súper apasionados en un videoclip: "Se hizo toda la fantasía"

En Socios del espectáculo pusieron el trailer de Lloro, la canción de Pimpinela, en la que Benjamín Vicuña vuelve a aparecer en una historia de amor con Lucía Galán. Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y sus panelistas celebraron la dupla de ficción.

Tal como lo habían hecho en Cuando lo veo, el anterior videoclip que compartió el ex de la China Suárez con la cantante del popular dúo, ellos vuelven a repetir sus personajes.

“Ellos ya se habían chapado en el anterior. La bolu… le dicen a ella”, ironizó Rodrigo. “Se hizo la fantasía entera y hasta lo disfrazó de piloto”, lo siguió Paula Varela, mientras Virginia Gallardo expresaba todo su fervor. “Yo de este video solo me acuerdo que él estaba en cuero”, lanzó, picante.

LUCÍA GALÁN CRITICÓ EL PERSONAJE DE EVA DE DOMINICI QUE LA INTERPRETA EN LA SERIE DE DIEGO MARADONA

A días del estreno de la polémica serie que cuenta la vida de Diego Maradona, Sueño Bendito, Lucía Galán recordó su romance con el Diez y habló del personaje que Eva de Dominici interpreta en la ficción, inspirado en ella.

"Vi apenas unas escenas y están muy alejadas de la realidad. No me identifico con esa ficción. Y no voy a hacer más comentarios. La verdad ya la conté muchas veces. Esa no es mi historia”, expresó a La Nación, algo molesta, cuando le preguntaron si el personaje de Eva, Lorena Gaumont, está inspirado en ella.

En Sueño Bendito recrean el romance que Lucía y Diego vivieron entre 1982 y 1983. En la ficción, Lorena, interpretada por Eva, y Diego se conocen en un bar, en Barcelona. El Diez, interpretado por Nazareno Casero queda cautivado. Entonces, ella lo invita al camarín e inician un affaire. Al mismo tiempo, él sigue en pareja con Claudia Villafañe. En la ficción se puede ver que ninguno quiere comprometerse pero que, a diferencia de ella, Diego empieza a ponerse celoso.