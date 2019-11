Lucía Galán y Arturo Puig arrancaron los ensayos de Hello Dolly!

En el marco de un gran 2020 para el teatro musical, ya se dio a conocer el elenco completo de Hello Dolly!, el emblemático musical de Michael Stewart y música y letra de Jerry Herman, que subirá a escena en el escenario del teatro Ópera a partir del 8 de enero.



Ayer por la tarde comenzaron los ensayos de esta gran apuesta que tendrá como protagonista a Lucía Galán y significará su regreso al género en un proyecto que la tiene muy entusiasmada. Todo el elenco en pleno se reunió ayer por la tarde para comenzar con los ensayos, bajo las órdenes de Arturo Puig, quien tendrá a su cargo la dirección actoral. El elenco lo completan: Antonio Grimau, Darío Lopilato, Laura Azcurra, Agustín Sullivan, Ángeles Díaz Colodrero, entre muchos otros artistas que formarán parte de una de las apuestas musicales más esperadas para el año entrante.



Además tendrá orquesta en vivo comandada por Ángel Mahler- que suma a su rol de productor el de director musical-, un gran elenco con más de 30 artistas en escena y a Elizabeth de Chaperouge a cargo de las coreografías. Ángel Mahler, Leo Cifelli y asociados, son los responsables de la producción general.



“Hello Dolly” de Jerry Herman, se estrenó por primera vez en Broadway en 1964 obteniendo un gran éxito y convirtiéndose en una de las obras de teatro más duraderas (se han realizado tres revivals en Broadway), disfrutando también de un gran éxito internacional. El álbum original del musical, "Hello Dolly! An Original Cast Recording" fue incluido en Grammy Hall of Fame en el 2002.

En 1969 se realizó la película del musical. Dirigida por Gene Kelly y protagonizada por Barbra Streisand y Walter Matthau, contaba también con la participación especial de Louis Amstrong. El joven Michael Crawford (protagonista de "El Fantasma de la Opera") aparecía también en la película. El film fue nominado a un total de siete Óscars de la Academia, ganando 3 estatuillas, incluida la de Mejor Canción. El tema principal de la obra, se ha hecho famoso en el mundo entero, realizándose numerosas versiones de él.

Ahora, esta producción llega a la Argentina donde promete ser la comedia musical del 2020, de la mano de la sociedad Mahler-Cifelli y asociados, que pisa cada vez más fuerte. Las entradas ya se encuentran a la venta.