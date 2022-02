La lucha de Martín Liberman por ser papá: "Para tener dos hijos hice 11 tratamientos de fertilización"

Más allá de la felicidad de Martín Liberman (47) por el embarazo de seis meses que lleva Ana Laura López (32), para alcanzar esa alegría el matrimonio tuvo que pasar por un duro tratamiento médico.

Satisfecho por los resultados de sus tenaces búsquedas de paternidad, el periodista deportivo resumió de forma contundente: "Para tener dos hijos hice 11 tratamientos de fertilización".

"Todas las luchas son valientes, destacables y valiosas porque lo que estás buscando es traer un hijo al mundo. Para tener a Blas (12 años, fruto de su primer matrimonio con Marcela Greco) fue mucho más duro porque fue el séptimo tratamiento" explicó Liberman.

"Con Anita para lograr este embarazo tuvimos que hacer tres tratamientos. Hubo dos intentos frustrados y el tercero fue fructífero", aseguró el jurado de Los 8 Escalones del Millón en un móvil para Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

MARTÍN LIBERMAN REVELÓ EL PROBLEMA DE SALUD QUE LE DIFICULTA LA PATERNIDAD

Martín Liberman reveló que se había operado "hace 14 años" de un "trastorno hereditario" que logró solucionar y que le impedía que sus espermatozoides sanos fecunden los óvulos de sus parejas.

"Por suerte encontraron millones de espermatozoides y los congelaron todos. Pero es de movida te inhabilita a quedar embarazados en condiciones normales como la mayoría de la gente. Te lleva para el lado del tratamiento, que también puede salir mal o no tener el resultado esperado", continuó.

"Me tocó ser padre de esta manera y celebro que haya sido así. Para mí fue crecimiento, aprender a dar inyecciones, contener a las madres de mis hijos, tener que ser frío en momentos duros".

"Me tocó esto y estoy feliz de que me haya tocado. Siento que es una experiencia que me enriqueció desde todo punto de vista. Si hubiera podido no transitarla, tal vez mejor. Pero es lo que me tocó", cerró Martín Liberman.