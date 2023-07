Lucca Bardelli opinó sin filtro del rumor de romance de Julieta Poggio con Marcos Ginocchio y fue contundente

Lucca Bardelli habló sin filtro con Juan Etchegoyen sobre el rumor de romance entre su ex, Julieta Poggio, y Marcos Ginocchio, de quien se hizo amiga en la casa de Gran Hermano 2022.

"No vi mucho lo que se dijo sobre Marcos y Julieta, mi separación de ella la tomé como algo mío y un crecimiento, ajeno a lo que pueda hacer ella, cuando soltás a una persona la soltás en todo sentido, yo sé que a mí me respetó y yo la respeté a ella, está perfecto que alguien la haga feliz", expresó, despreocupado.

"No tengo idea qué pasa entre ellos, si me llego a enterar de que el día después que cortamos estuvieron no me daría igual, es como piensa cada uno, yo siempre la jodía a Juli y le decía 'el día que corte con vos vas a estar con otro' pero porque es así, hay personas que son así".

LUCCA BARDELLI DEFINIÓ MUY PICANTE A JULIETA POGGIO

Antes de cerrar, Lucca contó que Julieta es de esas personas que se pone rápidamente de novia tras haber terminado una relación anterior.

"Juli es una persona que termina una relación y empieza otra, yo por ejemplo necesito un tiempo para estar solo, no podría cambiar tan rápido, y no creo que ella lo haga de resentida, es lo que siente y está perfecto...".

"Yo si elijo a alguien lo hago con una decisión más fuerte. No podría estar con una y al tiempo con otra, hay un montón de gente que se enamora de verdad y no digo que no sea válido, a mí me gusta estar concentrado y bien yo", sentenció. ¿Qué dirá ella?