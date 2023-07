Lucas Benvenuto reaccionó a la demanda de Jey Mammon: "Mirá qué relajado estoy"

Jey Mammon confirmó que demandará tanto a Lucas Benvenuto, quien lo denunció por abuso sexual infantil, como a Ángel de Brito, por cómo trató el tema en los medios, por "calumnias e injurias".

"Nunca voy a estar de acuerdo con que uno de 32 años se garche a un nene de 16. LO LAMENTO", sentenció Ángel, a horas de haberse enterado de la demanda. Acto seguido, Lucas también reaccionó.

"Mirá qué relajado estoy que te hice una docena de hamburguesas de avena, lentejas y verduras". G-plus

El joven compartió una foto cocinando, tranquilo en su casa. "Mirá qué relajado estoy que te hice una docena de hamburguesas de avena, lentejas y verduras", sentenció, junto a cariñosos emojis.

FLOR DE LA VE Y UNA FUERTE PREGUNTA CONTRA JEY MAMMON SOBRE LUCAS BENVENUTO

“¿Vos sabías que él había vivido todo lo que vivió?”, indagó la conductora. “No. En su momento, no”, aseveró el animador. “¿Él nunca te contó que había sido captado, secuestrado?”, insistió. “No, en absoluto”, señaló.

“¿Cuándo te contó él que había atravesado esas cosas espantosas en su vida?”, retomó la conductora del ciclo de América.

“En la tele. Nunca me contó. Hay una frase que decimos en la tele que es que la víctima habla cuando puede. Y no quiero dejar pasar esto”, empezó diciendo Jey.

“No es delicado lo que no vivió conmigo, es delicado el tema. Hay muchísima gente que sufrió abusos y se acercó a mí el último tiempo. Es gente que sufre". G-plus

“No es delicado lo que no vivió conmigo, es delicado el tema. Hay muchísima gente que sufrió abusos y se acercó a mí el último tiempo. Es gente que sufre. ¿Por qué hablo de los medios? Hay mucha gente en los medios que lo vive y nosotros tenemos responsabilidad sobre ese tema”, afirmó.

Florencia, en ese momento, expresó su visión. “¿Sabés qué es lo que pasa, Jey? No hay Justicia. Lamentablemente mucha gente lo vive, lo atraviesa y no hay Justicia. Ves a estos hijos de puta sueltos y es imposible no pararse en ese lugar”, aseguró, con firmeza.