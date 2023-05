Lucas Benvenuto y un duro descargo a la defensa de Jey Mammon en Polémica en el bar: "El amor no abusa"

Este lunes América TV estrenó la nueva temporada de Polémica en el bar, en el que el panel que encabeza Marcela Tinayre debatió largamente sobre la entrevista que Jey Mammon le brindó a Teleshow, y eso generó una fuerte réplica de Lucas Benvenuto.

Durante la emisión, tanto la conductora como el panelista Gabriel Schultz (que ocupó el mismo puesto en Los Mammones) y Flavio Mendoza vertieron comentarios que Lucas consideró como una defensa de Juan Martín Rago y lo hizo saber a través de sus redes sociales.

A decir del joven, que se fue a vivir a Tierra del Fuego para dejar un pasado lleno de abusos y oscuridad detrás, frases como “Olvidémonos de la edad”, “A él le preocupaba Lucas porque lo amó” y “Lucas no dice hubo ese amor” le resultaron nefastas, al punto de pedir la cancelación del ciclo.

Más sobre este tema El sentido mensaje de Lucas Benvenuto a Thelma Fardin tras la absolución de Juan Darthés Crudas frases de Jey Mammon a dos meses de que se conozca la denuncia de Lucas Benvenuto: "Estoy muerto en vida"

LUCAR BENVENUTO EXPLOTÓ ANTE LA ENCENDIDA DEFENNSA DE JEY MAMMON QUE HICIERON EN POLÉMICA EN EL BAR

“‘Olvidémonos de la edad’, ‘Hubo amor’, ‘Lo salvó', ‘Lo protegió'. Una vez más la Argentina haciendo historia. Normalicen el horror”, escribió Lucas en una de sus stories. “El amor no te corrompe. El amor no abusa. El amor no manipula. El amor no te aísla. El amor no lastima”, agregó en otra postal.

“Ojalá nunca le pase a un hijo, sobrino, conocido tuyo y le digan: ‘Tranqui, no te corrompió. Te dio amor’”, señaló el joven, en referencia a los comentarios de Tinayre, Schultz y Mendoza. “Que esto que pasó en esa mesa de ‘profesionales’ encienda las alarmas en nuestro país. Esto no puede estar en la televisión”, aconsejó Lucas.

“Respeto a mi historia y respeto a las cientos y miles de historias como la mía. Deberían sacarlos de la televisión. ‘¿Olvidémosnos de la edad?’ ¿De verdad? Que esto también encienda más alarmas… Cuidado”, agregó el joven, que cerró sus stories con una filmación de él patinando sobre hielo con la leyenda “Esto fue lo que me dio amor”.