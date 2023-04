Lucas Benvenuto le agradeció a Yanina Latorre por haberlo escuchado y rompió en llanto: "Con ella hablamos mucho"

Lucas Benvenuto sorprendió en vivo a Yanina Latorre, al hacer público su agradecimiento por haberlo acompañado y escuchado en el ámbito privado, cuando su denuncia a Jey Mammon impactó en los medios.

"Con vos, Ángel, y con Yanina estuvimos hablando mucho por teléfono y quería agradecerles. Y más a Yanina, que fueron muchas noches, tarde. Me he confesado con ella. Y quiero agradecerlo", dijo Lucas, quien denunció a Jey Mammon de haberlo abusado sexualmente a los 14 años.

Más sobre este tema La emoción de Lucas Benvenuto por el proyecto de ley para que no prescriban los abusos contra los menores

Acto seguido, y ante una Yanina quebrada en llanto, Benvenuto continuó: "Un programa de espectáculos también es capaz de llevar estos temas y si alguna vez estuve enojado, pido disculpas. Era con otro programa. Pero estoy muy agradecido".

"Yo el domingo voy a dar mi última entrevista con Tomás Dente y voy a desaparecer de las cámaras. Siento que hasta acá llego. Siento que, si se impulsa la ley, tuve mi final feliz", finalizó Lucas, esperanzado con el proyecto de ley para que no prescriban los delitos y abusos a menores.

Más sobre este tema Ángel de Brito fue letal con Jey Mammon tras la entrevista con Baby Etchecopar: "Se hace el gil"

"JEY MAMMON ERA UN PEDERASTA QUE ACTUABA SOLO"

A casi tres semanas de hacerse pública la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammon, el joven le dio una profunda entrevista a Karina Mazzocco en la que calificó al conductor como "abusador" y "pederasta".

Desde el estudio de A la tarde y con la conductora en vivo con Lucas en Ushuaia, el panelista Diego Esteves le preguntó: "En las entrevistas a Jey Mammon se lo vio muy enojado por ver su nombre a lado de la palabra pedófilo, pederasta, violador, Corsi, Santy. ¿Qué lo diferencia o qué puntos en común tiene Jey Mammon con un Jorge Corsi?".

Mirando a cámara con firmeza, Lucas respondió: "Él no formaba parte de una banda de pedófilos, era un pederasta que actuaba individualmente. No sé qué hizo antes y después. Yo sé lo que me pasó a mí con él".

"Si le molesta o está enojado, imaginate lo que es para mí verme en un titular como víctima. Me gustaría que me dejen de preguntar qué me pasa a mí, si lo veo enojado, triste, si se va o vuelve al país. No me importa. No quiero que me importe", agregó Lucas.