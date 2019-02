Luana Micaela, la joven prostituta que estuvo con Natacha Jaitt la noche de su muerte, habló por primera vez en TV

La causa por la muerte de Natacha Jaitt continúa en plena investigación. Y tras las declaraciones de los testigos ante la Justicia, Luana Micaela, la joven prostituta de 19 años que participó en la reunión en el salón de fiestas de La Ñata, habló por primera vez en televisión. En una entrevista con Telenoche en la que prefirió no mostrar su rostro a cámara, la chica relató cómo fue la noche en que la mediática perdió la vida.

“Me invitó un amigo, Voltio, y me dijo que iba a ser una juntada empresarial, algo tranqui, que estaban comiendo sushi. Hablamos por Instagram, yo iba a ir con una amiga pero no quiso. ‘Si venís con ella, no vengas’, me dijo, y fui sola”, comenzó diciendo Luana en su casa de Don Torcuato, donde vive con su hijo de 3 años.

"En un momento escuché que Natacha decía que estaba borracha, pero tranquilamente. Siempre estaba alegre, feliz. Nunca la vi mal. Preguntaron quién quería pepa (LSD) y ella dijo ‘yo quiero’". G-plus

“Llegué hasta el lugar y estaba Natacha y todos en la mesa de afuera. Me la presentaron y yo no tenía ni idea de quién era, porque no le doy mucha bola a la tele. No la reconocí para nada. Estaban tomando champagne y todavía había sushi”, relató. “En ese momento a ella la vi bien, estaba normal. Después a lo último cuando llegué a verla, noté que la voz medio que no se le entendía, o al menos yo no le entendía lo qué decía. En un momento escuché que decía que estaba borracha, pero tranquilamente. Siempre estaba alegre, feliz. Nunca la vi mal”, contó.

Luana ratificó que en la reunión, en la que participaban Guillermo Rigoni, Gaspar Fonolla, Gustavo "Voltio" Bartolín, Raúl Velaztiqui Duarte y ella, había drogas: “Había pepa (LSD), preguntaron quién quería y ella dijo ‘yo quiero’. También consumió pepa. Cocaína había en el lugar, pero a ella yo no llegué a verla consumir”.

“Cuando Natacha se va con el dueño del local, él vuelve y estaba tranquilo, normal. El resto le preguntó ‘¿qué onda con Natacha?’ y nosotros pensamos que había estado con ella, porque lo vimos tranquilo. Ahí fue cuando dijo que se había dormida, o que estaba descompuesta... no me acuerdo muy bien”, siguió Luana su relato.

"En un momento viene Voltio desesperado diciéndome ‘Luana, salí, venite que la chica se descompuso y no quiero que te metan en ningún quilombo que vos no tenés nada que ver’.Yo estaba asustada, no tenía ni idea y salí corriendo". G-plus

“Uno me dijo que me iba a mostrar la pieza de arriba. Había máscaras y cosas así. Subimos, estábamos tomando y viene Voltio desesperado diciéndome ‘Luana, salí, venite que la chica se descompuso y no quiero que te metan en ningún quilombo que vos no tenés nada que ver’”, rememoró. “Le pregunto ‘¿pero qué pasó, quién es?’ y éste con el que yo estaba me dice ‘Natacha Jaitt, ¿no la conocés? Está metida en muchos quilombos mediáticos’”, detalló. Y agregó: "Yo estaba asustada, no tenía ni idea y salí corriendo".

Luana negó que la reunión haya sido una “fiesta de sexo, drogas y descontrol”: “Tan así no fue. No había ni música como para decir que era una fiesta. Estábamos todos sentados en una mesa, tomando champagne, yo fumaba. Los que fumaban, fumaban. Los que se drogaban con otra cosa estaban adelante, en una mesa de mármol que está adelante y consumían ahí. Más allá de eso, para mí fue una juntada, una reunión de ellos”, finalizó.