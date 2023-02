Lourdes Sánchez rompió el silencio sobre los supuestos chats con Fede Bal: "Con él tengo una amistad re linda, están haciendo un circo"

Luego de haber sido señalada como una de las famosos que estuvo con Federico Bal y filtrarse supuestos chats que comprobarían esta relación, Lourdes Sánchez rompió el silencio y habló del tema después de la escandalosa separación del actor y Sofía Aldrey.

Indagada por las imágenes de una conversación que le adjudicaron, Lourdes sentó su firme postura: "Cuando me mandaron un mensaje con ese chat, dije ‘no pueden estar subiendo esto, es un chiste’. Nada me parecía real de lo que estaba viendo. Están haciendo un circo. No tengo nada que ver con Fede más que una amistad re linda".

Por otro lado, ante la consulta sobre esta polémica que llegó a poco de haber recibido la propuesta de casamiento del Chato Prada, con quien tiene a su pequeño Valentín, la entrevistada señaló: "Eso para mí molestó, porque fue una propuesta de casamiento hermosa. No te pueden ver bien. Y, bueno, metieron a tantas en estos amoríos con Fede, que me iban a meter a mí porque yo bailé con él y en una coreografía (en el Bailando), nos dimos un beso".

"Cuando me mandaron un mensaje con ese chat, dije ‘no pueden estar subiendo esto, es un chiste’. Nada me parecía real de lo que estaba viendo. Están haciendo un circo". G-plus

"Yo soy del medio y mi marido también. En aquel momento, le pedimos permiso al Chato para darnos un beso. Y él, con sentido del show, dijo que sí, que lo hiciéramos. No hay lo que por ahí quieren que haya", continuó.

Por otro lado, también se refirió a Aldrey: "No la conozco a Sofi. Cuando bailamos con Fede, él no estaba con ella. Además, la foto que ponen en el chat es la foto que yo tengo en Instagram ahora. Cuando bailé con él, tenía otra foto". Y cerró, tajante: "Nosotros (por ella y el Chato) somos del medio y estamos recontra curtidos, por eso no nos afectó tanto".

"No la conozco a Sofi. Cuando bailamos con Fede, él no estaba con ella. Además, la foto que ponen en el chat es la foto que yo tengo en Instagram ahora. Cuando bailé con él, tenía otra foto". G-plus

FERNANDO BURLANDO, EL ABOGADO DE ESTEFI BERARDI, NO DESCARTA DENUNCIAR A SOFÍA ALDREY

Luego del escándalo que se desató con la separación de Federico Bal y Sofía Alderey, donde fue señalada como una de las terceras en discordia, Estefanía Berardi optó por tomar cartas en el asunto y recurrir a la Justicia con su abogado, Fernando Burlando.

Y fue el propio abogado de la panelista de LAM y Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) quien habló de cómo procederá después de que divulgara unos supuestos chats que comprobaría la relación amorosa de su representada con el hijo de Carmen Barbieri: "Ya está formalizada la denuncia”, comenzó diciendo Burlando en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Hay una gran invasión a la intimidad, más allá de si el contenido es cierto o no es cierto. Se trata de que Fede es víctima de un delito. La propia pareja de Fede Bal reconoce que hackeó la cuenta de Federico, habló de un hackeo y una invasión a la intimidad. Es un delito", agregó, contundente.

"HAY UNA GRAN INVASIÓN A LA INTIMIDAD, MÁS ALLÁ DE SI EL CONTENIDO ES CIERTO O NO ES CIERTO. LA PROPIA PAREJA DE FEDE BAL RECONOCE QUE HACKEÓ LA CUENTA DE FEDERICO, HABLÓ DE UN HACKEO Y UNA INVASIÓN A LA INTIMIDAD. ES UN DELITO". G-plus

"Nuestro objetivo es ver lo que se filtró, cuestionar aquello que no tenga nada que ver con la realidad. Entendemos que cuando pasan estas cosas que tienen que ver con las locuras que provoca el corazón, no descartamos nada, ni despecho, angustia o lo que sea que pueda incidir en la mala intención de mostrar estas cosas. Ya voy a presentar una cautelar directamente para que no se pueda hablar más del tema", continuó.

Por último, en cuanto a la ex de Federico, quien habría sido quien difundió las mencionadas conversaciones, el letrado no descartó que la denuncien por "invasión a la intimidad": "Si se acredita que fue Sofía, podría haber denuncia. Y esto se supone que se trata de Fede Bal y la novia. Pero si esto afecta a terceros, ahí es donde se transgrede totalmente el límite y es el motivo por el que podríamos denunciarla".