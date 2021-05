Lourdes Sánchez propuso a Jorge Rial para que reemplace a Ángel de Brito en La Academia: "Al Chato le encantó"

El 17 de mayo, Marcelo Tinelli regresa a la pantalla de eltrece con ShowMatch y La Academia, nuevo formato que tendrá como jurados a Ángel de Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín.

En la recta final del debut, el periodista y conductor de LAM, quien viajó a Miami para darse la vacuna contra el covid, contrajo el virus y no podrá ser de la partida inicial.

En plena elección de su reemplazo, Lourdes Sánchez sugirió a una importante figura del medio para que ocupe momentáneamente el lugar de Ángel.

"Lo que me gusta de este nombre que le tiré a la producción es que nunca estuvo... Es alguien inédito que hará temblar a los participantes". G-plus

"Yo le pregunté a Ángel: '¿Quién te gustaría que te reemplace?'. Y él me puso: 'Cualquiera va a estar bien'. Él no tiene problemas de egos. Ángel, pensando en el show, va a decir: 'Me gusta mi reemplazo'. Porque no es que vendría un pichi, vendría alguien groso, como Ángel. Y lo que me gusta de este nombre que le tiré a la producción es que nunca estuvo. Solo participó en alguna apertura. Pero es alguien inédito que hará temblar a los participantes", comenzó diciendo la conductora de La Previa de La Academia, programa que se emite de lunes a viernes, a las 19 horas, por Ciudad Magazine.

"El nombre que yo tiré es Jorge Rial. ¡Sería una bomba total! Él conoce del espectáculo casi como Ángel de Brito". G-plus

Luego, reveló la reacción de Chato Prada, ante su interesante sugerencia: "Este nombre que tiré le gustó a una parte de la producción, al Chato. ¡Al Chato le encantó!".

Sin revelar el misterio, Lourdes continuó dando pistas de la figura que le gustaría ver en la silla de De Brito, hasta que se recupere del coronavirus y regrese a Buenos Aires. "Esta persona si se enoja es jodida. Los participantes salen corriendo. O por ahí puede ser una sorpresa y está mansito. Pero no creo".

Poniéndole fin al enigmático, Sánchez reveló: "Bueno, ¿lo digo? El nombre que yo tiré para que reemplace a Ángel de Brito es Jorge Rial. ¡Sería una bomba total! Él conoce del espectáculo casi como Ángel de Brito… Él la tiene clarísima. Tuvo amores y odios con el programa, pero lo conoce. Sería una gran incógnita cómo puntúa Rial".