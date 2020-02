Lourdes Sánchez, al hueso contra Jimena Barón en medio del escándalo por su afiche: "No me representás para nada"

Lourdes Sánchez no dudó en tomar una firme posición sobre el escándalo desatado por el afiche, similar a los que ofrecen servicios sexuales, que eligió Jimena Barón para promocionar su nuevo tema llamado “Puta”.

Luego de recibir muchísimas críticas, Jimena realizó un descargo en el que aclara que “la trata de personas es inhumana” pero un fragmento le valió aún más comentarios negativos: “¿Qué hace el resto para intentar dar una mano a los que no quieren ser escuchados? ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hacés vos que estás tan indignada por la trata de personas? ¿Cada cuánto te planteás cómo hacer que las cosas sean más justas? ¿Te expondrías? ¿Pagarías ese enorme costo?”, dice la cantante en su extensa defensa.

Más sobre este tema Explosivo posteo de Carolina Aguirre contra Jimena Barón: "Ridícula, saliste con un proxeneta y le decías mentirosas a las ex de Osvaldo"

Carolina Aguirre, autora de ATAV, le dedicó un posteo muy fuerte a modo de respuesta y Ángel de Brito trató el tema en Los Ángeles de la Mañana: “Lo que más le cuestionan a Jimea es cuando dice '¿qué hicieron ustedes?' Hay un millón de feministas antes de ella, el planteo que más le cuestionan es que en su defensa ataque a las otras mujeres””, aseguró el conductor y Lourdes acotó “¡eso! ¡pará!”.

Muy seria, Lourdes miró a cámara y le habló directamente a Jimena: “Además todo el tiempo está poniéndose como ejemplo y como la voz de las mujeres. Perdón Jimena Barón, vos a mí no me representás para nada y no sos mi voz en lo absoluto. Todo el tiempo pone eso. A mí la verdad es que me indigna que se crea que es la reina de las feministas”.