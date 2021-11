Lourdes Sánchez habló del malestar por el faltazo de Jimena Barón en ShowMatch y puso en duda su regreso al jurado: "¿Vuelve?"

Luego de que Lourdes Sánchez reemplazara a Jimena Barón en La Academia de ShowMatch, en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) analizaron la ausencia de la jurada y sorprendieron con su consulta al aire.

“¿Me parece a mí o a Marcelo Tinelli no le gustó mucho este viaje relámpago de Jimena? No es una instancia para irte de viaje, ¿no?”, comenzó diciendo Gaby Fernández, deslizando que al conductor no le habría caído bien la decisión de la cantante.

“No es instancia y tampoco nadie sabía a dónde se fue no por qué se fue?”, respondió Lourdes. Y cerró, pícara, en referencia a la chance de que la artista se reincorpore al programa en los próximos días: “Pero, ¿vuelve? No sé, es una pregunta”.

¡Qué momento!