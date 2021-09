Lourdes Sánchez habló a fondo de sus deseos de ser madre por segunda vez: "Me muero de ganas, se lo tiré al Chato y me dijo 'vemos'"

Lourdes Sánchez se sinceró y reveló que le pidió al Chato Prada volver a ser padres para darle un hermanito más de su edad a Valentín. En diálogo con Mañanísima (lunes a viernes 10:30 hs. por Ciudad Magazine), la bailarina confesó que tiene muchas ganas de volver a ser mamá.

“¿No piensan en otro bebé?”, le preguntó Carmen Barbieri a la conductora de La Previa de La Academia, quien respondió: “Sí, yo pienso. Me muero de ganas de otro hijo, sobre todo para darle a Valentín un hermanito más de su edad; tiene a Florencia y a Julián pero son como mucho más grandes”.

Luego, Lourdes habló del tratamiento al que tendría que someterse para poder quedar embarazada: “A mí me encantaría, más si viene una nena me muero. Se lo tiré a Chato y me dijo ‘vemos’. Yo tengo que hacer un tratamiento para quedar embarazada después de la operación que me hice que me sacaron las trompas. Pero me encantaría”.