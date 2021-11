Lourdes Sánchez, filosísima después de que Jimena Barón dijo que no le interesaba conocerla: "No pude dormir en toda la noche"

Lourdes Sánchez le respondió filosísima a Jimena Barón en La Previa de La Academia (lunes a viernes de 20 a 21 hs. por Ciudad Magazine), después de que dijera que no le interesaba conocerla.

“Dijo eso porque no nos conoce pero que se quede tranquila que no nos va a conocer”, comentó la jurado de ShowMatch tras enterarse que su colega la trató tanto a ella como a Pampita y a Guillermina de “tranquilas” en una entrevista con LAM.

“A mí me hizo ruido, te juro que anoche no pude dormir, tenía unas ganas de conocer a ‘beba’, unas ganas, moría por conocerla, ya está. Me cagó la noche ¡Qué lástima!. Pero bueno yo no cierro las puertas, ojalá algun día la pueda conocer”, contestó irónica.

PAMPITA, SORPRENDIDA CON LOS DICHOS DE LOURDES SÁNCHEZ EN SU CONTRA

En una entrevista para La Previa de La Academia, Pampita se mostró sorprendida y molesta con Lourdes Sánchez después de que dijera que las chicas del jurado de ShowMatch son “tranquilas”.

“Eso sí me sorprendió porque ella vino esta temporada en son de paz, divina, amorosa, amiga, esa era la onda o energía que trajo acá. Y una vez que se salió del jurado nos dio un puñal por la espalda. ¿Se hacía la que estaba todo bien entonces?”, sentenció.