Lourdes Sánchez expresó su malestar por las ácidas frases de Marcelo Tinelli: "Me dolió"

Mientras se arma el Bailando 2023 en América, Marcelo Tinelli habló del jurado con el que sueña y le dedicó una ácida frase a Lourdes Sánchez, quien cuestionó el regreso de Pampita para evaluar a las parejas. Ahora la bailarina expresó su malestar.

“Fue muy fuerte lo de Marcelo. Muy fuerte. Pensé que era mi amigo…” “Me dolió porque mirá que me agarré muchas veces con él. Yo le digo las cosas y esta vez sentí que fue de verdad lo que dijo”, señaló, en Desayuno americano.

“Me dolió que diga ‘qué se dedique a terminar su casa y a los carnavales’. No puedo dedicar a opinar”, se lamentó. “Mi mamá me llamó preocupada. ‘Marcelo está enojado con vos’, me dijo”, afirmó, la pareja del Chato Prada.

"Me dolió porque me trató de que no puedo opinar sobre el Bailando y estuve muchos años". G-plus

LOURDES SÁNCHEZ CONTÓ QUE SE SINTIÓ MUY DOLIDA POR LOS DICHOS DE MARCELO TINELLI

Pamela David incluso la consultó sobre la posibilidad de que el conductor esté bromeando, pero ella tuvo sus dudas.

Más sobre este tema Tinelli, muy picante con Lourdes Sánchez por criticar la convocatoria de Pampita para el Bailando: "Que se dedique a los carnavales"

“Tengo el teléfono, pero no me bloqueó. Lo hablé con el Chato y según él, estaba jodiendo. Yo le dije ‘mirale la cara’. Se puso serio”, detalló.

Más sobre este tema Lourdes Sánchez reveló por qué postergó su casamiento con el Chato Prada: "Este año tengo otros proyectos"

“Me dolió porque me trató de que no puedo opinar sobre el Bailando y estuve muchos años”, expresó, mientras contaba sus ganas de volver a la pista. “Me gustaría porque tengo muchas ganas de bailar”, cerró.