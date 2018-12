Como ocurre en cada cierre de ciclo, el último programa de ShowMach contó con una gran convocatoria de personas en el estudio televisivo. Sin embargo, la llamativa ausencia de Mariela "la Chipi" Anchipi, integrante del BAR junto a Lourdes Sánchez y Jorge Moliniers, no pasó inadvertida por Marcelo Tinelli, quien lo remarcó en vivo.

"En el BAR hoy no viene la Chipi que se fue de viaje... No puedo creerlo", dijo el anfitrión del show, con cierto malestar y sin fundamentar el motivo central del faltazo de la mujer de Dady Brieva.

"Pasó una situación incómoda... La familia de Mati Napp (el coach de Barón y Caiazza) nos gritó 'chicos, ubíquense, esta es la noche de ellos'. No le gustó, se puso triste". G-plus

Integrante del jurado del certamen, Ángel de Brito le preguntó a Lourdes por la comentada decisión de su compañera. "Me encantó que esté el BAR, lo digo de verdad. Lástima que no estuviera la Chipi ayer. ¿Qué pasó?", indagó el conductor. Y Sánchez reveló la verdadera causa de su ausencia: "Si, para nosotros también fue triste que no esté porque vivimos un año re lindo. Fue una súper oportunidad para nosotros. ¿Si está enojada? Está triste por todo lo que vivió".

Y Ángel especificó: "No está enojada con el programa, sino con Jimena Barón y lo que pasó en las últimas galas", dijo el periodista, poniendo en escena la fuerte discusión que tuvo la Chipi con la actriz y cantante, en la semifinal del certamen.

Conociendo de cerca el malestar de su compañera del BAR, Lourdes agregó: "No le gustó lo que vivió. Pasó una situación incómoda. Además, la familia de Mati Napp (el coach de Barón y Caiazza) nos gritó 'chicos, ubíquense, esta es la noche de ellos'. Fue medio agresivo. Eso no le gustó y la puso triste".