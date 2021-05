Lourdes Sánchez chicaneó a Barby Franco tras su visita a La Previa de La Academia: “Quiere ser picante, pero de lejos”

Este lunes la inesperada ausencia de Andrea Taboada en Los Ángeles de la Mañana obligó a la producción a convocar de urgencia a Barby Franco, que volvió a hablar sobre su arreglo para que Pampita la puntúe con 10 en La Academia. La modelo también hizo referencia a sus entredichos con Lourdes Sánchez de quien dijo que está celosa porque “nunca fue la favorita de ningún jurado”, y la conductora la chicaneó desde La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine).

Lourdes aprovechó una entrevista que le hicieron a Pampita, a raíz de la performance de tango que preparó la jurado para la apertura de La Academia, que saldrá al aire el próximo lunes a las 21 por eltrece. “Hoy la volví a escuchar en LAM que me volvió a decir eso de que le tengo envidia porque nunca fui favorita de nadie. ¡Insiste! ¡No me interesa, Barby!””, dijo Lourdes, mientras Celeste Muriega le recordó que la semana pasada “se comió los mocos” frente a ellos.

“Y así parece. Quiere ser picante, pero en otro lado. Acá, cara a cara, cuiqui cuiqui”, dijo Lourdes Sánchez, que también criticó el desempeño de Barby Franco como angelita. “No es fácil, a mí me tocó ser angelita y a veces sentís como es necesario tirar todo el tiempo bombas y no es así. Tenés que ir con data concreta, hacer un trabajo previo; no caer así de sopilón y decir cualquier cosa. Tenés que ir preparada”, señaló la conductora con mucha ironía.