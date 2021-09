Lourdes Sánchez le bajó el pulgar a Rocío Marengo como jurado de reemplazo en ShowMatch: "No califica"

Esta semana, Karina La Princesita reemplazó a Pampita en dos programas de La Academia de ShowMatch a raíz de una licencia que la modelo se tomó para transitar de la mejor manera posible el noveno aniversario de la muerte de Blanquita Vicuña. Luego de que Rocío Marengo criticara a la cantante, aduciendo que usa su posición para perjudicar a sus compañeros, Lourdes Sánchez se metió en la disputa y le bajó el pulgar a la modelo.

En La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) Lourdes Sánchez especuló con la posibilidad de que Flor Vigna se convierta en jurado en el futuro próximo, aunque dijo verlo "muy difícil". “Sabe un montón de baile, es bicampeona pero no sé si se va a animar a juzgar a sus compañeros. Para mí, Flor es la que siempre quiere quedar bien, es muy tranquila. No la veo con el carácter suficiente para estar en ese lugar. Viendo la lista, estelarmente, creo que Karina es la única que puede estar en ese lugar”, juzgó la conductora, que señaló que la actriz adolece de “show”.

“Pero si hablamos de show, que estábamos destacando a dos personas que dominan ese rubro, hablamos de Rocío Marengo. ¿No les gustaría en el jurado?”, preguntó Celeste Muriega. “No, no califica. Es jugadora de reality Rocío. Le falta recorrer todavía un largo camino. En el jurado estuvieron personas que no saben cien por ciento de baile. Siempre está el que sabe de show, de reality, el periodista, y me parece que Karina puede hablar un poco de todo. No tanto de lo técnico, pero de los que están hoy en La Academia, es la única que puede ocupar ese lugar”, le contestó Lourdes Sánchez de manera contundente.