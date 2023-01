El look de Lali Espósito para conquistar Madrid: minivestido y cartera Prada a puro brillo

Desde Madrid, Lali Espósito compartió con sus fans argentinos su espectacular outfit para salir de noche con sus amigos.

La cantante lució un minivestido negro simil cuero de corte strapless, en diálogo con unas "manguitas" del mismo color pero traslúcidas.

Y completó el look con una carterita Prada repleta de brillos plateados, en diálogo con una chaqueta que tiene los mismos detalles en la zona de las hombreras, más bucaneras.

Además, se dejó el cabello suelto y le sumó a su look un make up natural. Eso sí, delineó sus ojos para marcar su intensa mirada.

LA ODISEA DE LALI ESPÓSITO ANTES DE CANTAR EL HIMNO ARGENTINO EN LA FINAL DEL MUNDIAL QATAR 2022

"Tenía unos nervios… Fue un calvario antes. Todo. Porque yo estaba de jarana en Qatar, disfrutando del mundial como una turista más, de paseo. Estaba disfónica, porque había tenido una fiesta el día anterior", admitió.

"Yo me puse muy mal, me puse a llorar y dije 'yo no puedo hacer esto'. Y estaba con un grupo humano del bien, amigos, que me empezaron a decir que era la mujer que iba a cantar el himno en la final del mundo, que podía. Pero sentía que no tenía talento, que no podía, que no era digna de semejante oportunidad", continuó.

"Pasé muchos nervios en la previa. A las 6 de la tarde fui corriendo a un shopping a comprarme algo para ponerme. Como soy medio enana, todo me queda grande. Entonces iba por todas las marcas y lloraba en los probadores porque todo me quedaba mal. Pensé seriamente en cantar desnuda con la bandera argentina, porque no tenía vestido", cerró Lali Espósito satisfecha sobre su look de negro.