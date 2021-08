El Lollapalooza bajó de su programación a DaBaby por sus dichos homofóbicos

El rapero DaBaby, quien continúa en el ojo de la tormenta luego de las declaraciones homofóbicas que formuló durante una presentación en Miami, fue dado de baja de la programación del Lollapalooza de Chicago, que tuvo lugar durante este fin de semana, por no corresponderse con los valores del festival fundado "en base a la diversidad, la inclusión, el respeto y el amor".

El clásico festival de música Lollapalooza festejó este fin de semana sus 30 años con una edición en Chicago que reunió, en plena pandemia, 400.000 personas al aire libre, y un lineup en el Green Park protagonizado por Foo Fighters, Post Malone, Tyler The Creator, Miley Cyrus, Marshmello, Illenium, Journey, Megan Thee Stallion y Roddy Ricch, entre más de 170 bandas y solistas.

"Si no viniste con VIH / SIDA, o cualquiera de esas enfermedades mortales de transmisión sexual que te van a matar en dos o tres semanas, entonces prendé la luz de tu celular. Chicas, si su concha huele a agua, prendan la luz de su celular. Muchachos, si no estuvieron chupando pitos en el estacionamiento, prendan la luz de su celular", dijo el rapero desde el escenario del Rolling Loud de Miami, recordó hoy el portal silencio.com.ar.

Sus declaraciones posteriores, en redes sociales, terminaron por agravar la situación: "Voy a hablar de esta mierda de Internet solo una vez y luego voy a volver a lo mío. Lo que mis fans y yo hacemos en el show en vivo no les concierne a ustedes perras amargas de Internet. No es su problema", dijo.

"Lo que hago en un show en vivo es para el público del show en vivo, nunca se traducirá correctamente para alguien que mira un pequeño clip de cinco a seis segundos en su maldito teléfono. Simplemente no funciona así. Las luces las encendieron homosexuales o heterosexuales, ¿saben por qué? Porque incluso mis fans homosexuales no tienen el puto SIDA, idiotas estúpidos. Mis fans homosexuales se cuidan solos. No son unos homosexuales desagradables. No son adictos. Ellos tienen clase", acotó desde su cuenta de Instagram.

Tras sus explicaciones, Madonna le respondió con un extenso mensaje en el que aseguraba que "personas" como él "son la razón por la que todavía vivimos en un mundo dividido por el miedo" y que "todos los seres humanos deben ser tratados con dignidad y respeto, independientemente de su raza, género, preferencia sexual o creencias religiosas".

"Quiero prender la luz de mi celular y rezar por tu ignorancia", lo fulminó la diva del pop en redes sociales, mientras que los festivales de renombre donde debía presentarse anunciaron su baja de las grillas, tanto el Lollapalooza de Chicago como el Parklife 2021 y el Governors Ball, uno de los festivales más importantes de Nueva York, que lo canceló para su edición del 24 de septiembre, porque desde la organización "no vamos a tolerar discursos de odio ni discriminación de ningún tipo".