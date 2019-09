Lola Latorre mandó al frente a Yanina en vivo: "Me mandó mensajes diciéndome lo que tenía que decir hoy"

Cuando Lola Latorre confirmó su participación en el Súper Bailando, su mamá Yanina Latorre prometió mantener un bajo perfil y no entrar en polémicas por las críticas que podía llegar a recibir su hija.

Pero después de la última performance de Lola, donde recibió devoluciones dispares por parte del jurado y el BAR, Yanina le pidió a Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana: “¿Puedo contestar a partir de la próxima gala? Quiero contestar hija, no te lo merecés”.

Lola, que estaba presente en el estudio junto a su simpática abuela Dora, le dijo: “No, no. Yo vine acá para que ella se calle y esté un poquito más santita”. Con humor, su mamá le respondió: “Igual estoy hablando en LAM, en el Bailando me sonrío”.

Lola: "Esta mujer es insoportable. Me mandó cincuenta mensajes diciéndome lo que tenía que decir hoy. ¡Yo voy a decir lo que se me canta, mamá!" G-plus

Entonces, la modelo mandó al frente a Yanina: “Esta mujer es insoportable. Mientras yo estaba manejando para venir acá me mandó cincuenta mensajes diciéndome lo que tenía que decir hoy. ¡Yo voy a decir lo que se me canta, mamá! Abajo me pone, ‘no me matés, es para ayuda memoria’. Yo digo lo que quiero”.

“¿Piensa que sos bolud…?”, le preguntó Ángel y pidió que le corten el micrófono a su panelista, que pedía entre carcajadas la palabra. Súper sincera, la joven le contestó: “Sí, no sé. Igual le hace a todo el mundo lo mismo. Mi papá llega de trabajar y le dice ‘decile al Pollo Vignolo...’. Pará, flaca. Es con toda la familia”.

Eso sí, cuando las compañeras de panel de su mamá le pidieron que mostrara los mensajes, Lola se negó entre risas.