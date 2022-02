Lola Cordero pidió consejos para borrarse el tatuaje con el nombre de Alexis Puig

Algunas semanas atrás, Lola Cordero y Alexis Puig anunciaron en las redes sociales su separación, tras casi 20 años en pareja. Lo hicieron con el mayor de los respetos hacia ellos y sus hijas, pero ahora la panelista de Bendita se mostró algo picante.

En el ciclo que conduce en El nueve, Beto Casella le hizo una consulta a “La gallega” sobre un posteo que hizo en Instagram. “Te pregunto, porque estuve mirando en redes, que ibas a retocar un tatuaje”, le dijo.

“Retoqué un tatuaje porque el corazón estaba borrado. La gente cree que yo me voy a tapar el tatuaje, pero no me lo voy a tapar. Me lo reformé. Es más, le reforcé el corazón”, señaló la panelista, muy convencida de su decisión.

LOLA CORDERO PIDIÓ UN CANJE PARA BORRAR A ALEXIS PUIG DE SU BRAZO

Sin embargo, Lola decidió llevar el tema un poco más allá y pidió ayuda al conductor, aprovechando su llegada a la gente. “El nombre me lo quiero sacar con láser, ¿tenés un canje para eso? A mi ex marido hay que sacarlo”, aseveró.

“Yo pondría ‘Alennnnntalo’, que da autoayuda, como Ivana Nadal”, le aconsejó Beto, con la intención de que retoque letras en lugar de borrarlo, y a su panelista le pareció una gran idea, al punto de lanzar una convocatoria al aire.

“A ver, chicos, piensen combinaciones con ‘Alexis’ a ver qué frases podrían quedar. ¡Vos, fuera de acá!”, dijo Lola Cordero mirando a cámara, como si le estuviera hablando a Alexis Puig.