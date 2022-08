Locura total por Judas Priest y Slipknot: se agotaron las entradas para sus shows en el Movistar Arena

Knotfest Roadshow, encabezado por la icónica banda inglesa de heavy metal Judas Priest y el conjunto de new metal estadounidense Slipknot, que tocarán en diciembre en el porteño Las entradas para el festival, encabezado por la icónica banda inglesa de heavy metaly el conjunto de new metal estadounidense Slipknot, que tocarán en diciembre en el porteño Movistar Arena , se agotaron en el primer día que salieron a la venta.

Los británicos de Judas Priest conmemora su medio siglo de carrera y se presentará en la ciudad de Buenos Aires el próximo 13 de diciembre para el cierre del festival, que tendrá su primera jornada el 8 de ese mes con Slipknot.

La banda estadounidense Slipknot que tuvo auge en la escena de metal alternativo en la primera década de los 2000 se aproxima a editar su nuevo disco "The End, So Far".

Knotfest es un festival creado en 2012 por Slipknot para expandir los subgéneros del metal y hacer crecer su público, por el que pasaron Deftones, Marilyn Manson, Lamb of God, Bring Me the Horizon, Prong, Deadly Apples, In This Moment, Amen, Butcher Babies y Prayers.

El evento se realizó de manera itinerante en Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia, Canadá, Japón, México, Colombia y Francia.