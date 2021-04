El "Loco" Montenegro se quebró tras convertirse en el octavo eliminado de MasterChef Celebrity 2: “Yo gané cuando entré”

Este domingo Hernán “Loco” Montenegro se convirtió en el octavo eliminado de MasterChef Celebrity 2 en la gala italiana ya que su plato no logró cumplir con las expectativas del jurado. El basquetbolista preparó con mucho esfuerzo unos fusillis con salsa de chorizo de cerdo a los que el jurado que no estuvieron a la altura de las circunstancias y por eso quedó nominado en la instancia final con Gastón Dalmau.

Donato de Santis fue el encargo de anunciar que el deportista debía abandonar el reality y él aceptó de buen grado, pese a que algunos minutos antes había resaltado que él merecía esta en el balcón dado que en la semana el jurado se decidió casi al azar por salvar a Claudia Fontán antes que a él.

Con lágrimas en los ojos por las palabras de Germán Martitegui y Santiago del Moro, el basquetbolista señaló: “Yo gané cuando entré porque el regalo de mi vida, que son mis nietos, me pudieron ver jugar”. “Ese es el legado que yo les quiero dejar, que sepan que no hay edad para jugar, que la vida tiene que ser un juego siempre. Si hay algo que no hay que perder son las ganas de jugar, y en eso yo gané”, cerró el "Loco" Montenegro antes de abandonar el estudio de MasterChef Celebrity 2.