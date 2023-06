Locho Loccisano renunció a Desayuno Americano y explicó los picantes motivos

Sorprendió que Locho Loccisano, finalmente, renunciara a Desayuno Americano, el ciclo que conduce Pamela David en América.

Sincero, charló con Ángel de Brito sobre su paso al costado, textuales que el conductor de LAM hizo eco a través de sus stories de Instagram.

"Hace un tiempo el programa empezó a correrse a un costado más de actualidad, o sea que yo fui perdiendo mi lugar". G-plus

"Hace un tiempo el programa empezó a correrse a un costado más de actualidad, o sea que yo fui perdiendo mi lugar", expresó, motivo principal por el cual ya no se sentía cómodo en el ciclo.

LA PRODUCCIÓN DE DESAYUNO AMERICANO INTENTÓ RETENER A LOCHO LOCCISANO

En esta misma línea, Locho reveló cómo la producción intentó, sin resultados favorables, detenerlo.

"Me ofrecieron hacer notas y yo realmente no podría. Así que nada, con la mejor de las ondas, ya no más", sentenció, contundente.