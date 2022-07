Locho Loccisano se quebró en vivo por los halagos de Carmen Barbieri: "Tus palabras me emocionan"

Las palabras de cariño que Carmen Barbieri le dedicó a Lucas Locho Loccisano hicieron emocionar hasta las lágrimas al exparticipante de El Hotel de los Famosos, quien agradeció con humildad el espaldarazo de la artista consagrada.

"Yo te quiero a vos, Carmen. Tus palabras me emocionan. Sos lo más. Gracias. Sos un ejemplo y una referente. Te quiero", reaccionó Locho a los elogios y consejos que le dio la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

En ese momento, Estefanía Berardi exclamó sorprendida: "¡Está llorando, pará! Le quiero dar un abrazo".

"Me emociona, gracias. Porque uno la pelea hace cuánto… Aparte, recién salgo de una experiencia tremenda y fue como otra vida la que se me presentó. Me cambió la vida para bien. Gracias, Carmen. Te quiero. Me da vergüenza", saludó Locho Loccisano a Carmen Barbieri.

LAS PALABRAS DE CARMEN BARBIERI QUE EMOCIONARON A LOCHO LOCCISANO

Más allá de haber sido eliminado del reality en las instancias decisivas, este lunes Locho debutará como jurado de Canta Conmigo Ahora, y fue a raíz de esta explosión mediática que Carmen le habló de la misma forma que le habla a Federico Bal, su propio hijo.

"Cuidate, estás lindo. No te acuestes muy tarde, estudiá, trabajá. Sos muy joven, tenés un porvenir, un carrerón que ni te imaginás. No tenés techo", arrancó.

"Entonces, dedícate a esto sin abandonar el amor, porque Majo Martino es hermosa; sin abandonar a tus amigos, pero sí dedícate el 50 por ciento a tu carrera, porque ahora te estás haciendo un piso. Es lo que te va a sostener, te va a dar un futuro", continuó.

Al final, Carmen Barbieri fue elocuente en sus halagos a Locho Loccisano: "Lo bueno tuyo es tu esencia, lo que te dieron tus padres, y que seguís manteniendo".