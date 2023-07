El llanto de Susana Giménez en el homenaje a Antonio Gasalla en los Martín Fierro 2023: "Nadie te va a olvidar en tu vida"

Uno de los momentos más emotivos en la ceremonia de los Martín Fierro 2023 fue el homenaje a Antonio Gasalla, que sensibilizó hasta las lágrimas a Susana Giménez.

El querido actor, de 82 años, está pasando un delicado momento de salud y su amigo Marcelo Polino habló del tema en el inicio del conmovedor homenaje.

Gasalla tiene "problemas cognitivos desde hace ya dos años", había dicho el periodista, tres meses atrás, en Desayuno Americano.

LAS PALABRAS DE MARCELO POLINO EN EL HOMENAJE A ANTONIO GASALLA

"Estoy aquí para homenajear a mi amigo, un ícono del humor para este país".

"Él ha creado personajes que van a quedar por siempre en la memoria de los argentinos".

"Él, con su don de gente, supo calar hondo en los argentinos".

"A través de sus personajes habló de la salud, de la educación, de la burocracia y de la vejez".

"Hoy no está pasando un buen momento de salud, pero yo creo que las energías siempre llegan".

"En esta noche que Aptra ha decidido homenajearlo, ¡Antonio es la televisión! Él ama la televisión".

"Desde mi humilde lugar quiero acompañar este momento como amigo, como periodista, y decirle gracias a Antonio por su infinito talento, por tantas risas y por todo lo que nos dio".

"Gracias, Antonio".

SUSANA GIMÉNEZ SE QUEBRÓ EN EL HOMENAJE A ANTONIO GASALLA EN LOS MARTÍN FIERRO

Luego de ver el conmovedor clip con el que repasaron la extensa y exitosa carrera de Antonio Gasalla, Susana Giménez se subió al escenario a recibir el Martín Fierro del actor y rompió en llanto.

"Antonio de mi corazón, me gustaría que estuvieras viendo. Me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida, nunca más". G-plus

"Casi no puedo hablar cuando vi todo eso. Gracias a Dios, yo tengo el honor de recibir esto de Antonio, que estuvo conmigo tantos años, que me hizo pasar los días más lindos de mi vida", comenzó diciendo la diva.

"Siempre riéndonos de todo. Sin libreto. Siempre inventando todo. Yo lo seguía, le hacía la segunda", continuó Susana.

Muy conmovida, con conductora agregó: "Me parece que es un actor inigualable, magistral. No va a haber otro como él, que hiciera tantos papeles".

"Encima era un actor dramático, lo he visto hacer La nena mal, que se tiraba por la venta, lo vi en Café Concert", destacó.

Quebrada en llanto, Susana Giménez expresó: "Antonio de mi corazón, me gustaría que estuvieras viendo. No sé si estarás viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida, nunca más".

"Te quiero, Antonio", concluyó la conductora, emocionada hasta las lágrimas.

Fotos: caputuras de video, Telefe.