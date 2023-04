El llanto de Sebastián Cobelli después de casi abandonar el desafío en El Hotel de los Famosos 2: "Me emociono porque sentí que no podía y sí pude"

Con el objetivo de llegar lo más lejos posible en El Hotel de los Famosos 2, Sebastián Cobelli le puso el cuerpo al nuevo desafío para evitar zafar de la H. Sin embargo, cansado por el arduo trabajo, el participante intentó abandonar el juego, pero el aliento de Carolina “Pampita” Ardohain y Chino Leunis lograron que culmine con la prueba.

Fue entonces que, después de que los conductores anunciaran que no fue el que mayor tiempo hizo en el laberinto, Cobelli rompió en llanto frente a sus compañeros: “Me emociona porque estuve a punto de abandonar. Chino y Caro como que me obligaron a que lo haga. Les agradezco por ayudarme o por hacerme seguir porque yo no podía”.

“Ojalá, esto le sirva a mucho gente y sino que mis hijos vean que sí se puede. Cuando uno tiene en la cabeza algo bloqueado, se puede lograr. Entonces, por eso me emociono porque sentí que no podía y sí pude. Es eso. El mensaje es ese, que nunca se den por vencidos”, agregó, muy conmovido.

"Me emociona porque estuve a punto de abandonar. Chino y Caro como que me obligaron a que lo haga. Les agradezco por ayudarme o por hacerme seguir porque yo no podía". G-plus

Y el presentador cerró, a flor de piel: “Sebastián se había rendido en la soga, se sacó el casco y salió del laberinto. Pero después, se puso el casco de vuelta y fue una luz, como si fuera otra persona. No me digan cómo fue que lo hizo porque no tengo manera de explicarlo”.

"Ojalá, esto le sirva a mucho gente y sino que mis hijos vean que sí se puede. Cuando uno tiene en la cabeza algo bloqueado, se puede lograr". G-plus

PICANTE COMENTARIO DE SEBASTIÁN COBELLI LUEGO DE QUE AXEL NERI ABANDONARA EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2 POR UNA LESIÓN

Luego de que una fuerte lesión en el tobillo dejara afuera a Axel Neri de El Hotel de los Famosos 2, Sebastián Cobelli lanzó un picante comentario sobre su excompañero después de ser despedido del reality de eltrece.

“Del lado personal, es una pena que se tenga que ir así”, comenzó diciendo Cobelli a solas frente a las cámaras, dejando en claro lo que le generó que su compañero no quedara fuera de juego como es habitual.

Sin embargo, dio que hablar con su comentario dirigido al nuevo eliminado del programa: “En cuanto al juego, Axel estaba del otro lado, ya me había votado un par de veces. Él estaba del lado de Fernando Carrillo, así que uno menos”.