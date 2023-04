El llanto de una participante de MasterChef al hablar de su marido con Wanda Nara: "Es muy lindo sentirse amada, ya era hora"

Con el objetivo de saber más sobre la vida privada de los participantes de MasterChef, Wanda Nara se acercó al puesto de Silvana Díaz y logró que ella se emocione al hablar de la gran contención que recibe de su marido.

Así fue el profundo ida y vuelta de Wanda y Silvana en el programa de Telefe:

Wanda: -Silvana, ¿cómo venimos?

Silvana: -Hola Wanda, ¿cómo estás?

W: -Bien. Quiero saber cómo estás vos.

S: -Un poquito aterrada y ansiosa. Estoy haciendo una receta que suelo hacer mucho en mi casa, pero bueno. Le tengo miedo a la repetición y a que mi guiso no sea el mejor.

W: -¿Y tu marido te inspira? ¿Te ve? ¿Qué opina?

S: -Todo el tiempo. Él me ayudó muchísimo a poder estar acá. Está contento y me manda muchos mensajes muy lindos. Me dice ‘dale para adelante, pero si no te sale, acá estoy’.

W: -Bueno, seguí los consejos de tu marido. Ay, te emocionaste.

S: -Qué lindo, ¿viste? O me dice ‘dale, porque yo sé que vos cocinás lindo, pero si no te salen las cosas, acá estoy’. Marcelo ha sido un gran apoyo para mí. Es re lindo. Es muy lindo sentirse amada de la manera que a mí me pasa en esta vida. Y gracias porque era hora. Esto va para vos, Marcelo. El guisito de lentejas que tanto te gusta.

LA SORPRESA DE ANTONIO LÓPEZ AL VER EL INGREDIENTE OCULTO QUE LE TOCÓ COCINAR EN MASTERCHEF

Fue un verdadero desafío al que se enfrentaron los participantes de MasterChef al tener que elegir al azar diferentes ingredientes que pasaron a través de una cinta transportadora (que estaba instalada en el medio del estudio) para deleitar al jurado con su plato especial. Y sin ocultar su asombro, Antonio López se confesó al ver que en su paquete había langostinos.

“¿Si estoy contento con lo que me tocó? No. Nunca en mi vida vi, toqué, ni comío un langostino”, fue la reacción del concursante, quien debió manipular ese sofisticado alimento por primera vez en su vida.

Pese a las dificultades, Antonio no dudó en pedirle ayuda a su compañero, Rodolfo Vera Calderón, a quien acudió para que le enseñe la técnica correcta para cortar los langostinos que después presentó ante Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.