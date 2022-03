El llanto de Nazarena Di Serio en su despedida de Arriba argentinos: "Gracias de corazón; de todos aprendí un montón"

Luego de 5 años en Arriba argentinos, Nazarena Di Serio se despidió del noticiero con mucha emoción y agradecida por el tiempo de aprendizaje de la mano de Marcelo Bonelli y equipo.

Más sobre este tema El tremendo blooper de Naza Di Serio cuando le mandó un saludo al jefe de una participante de 100 Argentinos Dicen: “Falleció”

"Es un final de Arriba argentinos distinto porque Naza nos deja. Tiene un montón de proyectos. Estamos apenados porque nos deja, pero contentos por sus nuevos proyectos. Que vengan todos los chicos. Tenemos un regalo para vos", dijo Bonelli, entregándole a Nazarena un ramo de flores.

Más sobre este tema Quién es Nazarena Di Serio, "la chica del clima" que conmovió a todos en su despedida de Arriba argentinos

Conmovida y con lágrimas en los ojos, Di Serio le respondió: "No tengo más que palabras de agradecimiento. Marce, quiero agradecerte. Me encantó haber empezado en la casa de Arriba argentinos con vos, con Débora (Pérez Volpin). Fue lo mejor que me pudo haber pasado en la carrera. En mi comienzo".

"Marce, me encantó haber empezado en la casa de Arriba argentinos con vos, con Débora (Pérez Volpin). Fue lo mejor que me pudo haber pasado en la carrera. En mi comienzo". G-plus

NAZARENA DI SERIO SE DESPIDIÓ DE TODO EL EQUIPO DE ARRIBA ARGENTINOS

Cerrando una etapa laboral, la locutora y presentadora del clima, continuó: "Gracias a todos los de producción, a las chicas de maquillaje y peinado. Matías (Bertolotti, meteorólogo), sin vos nada de esto hubiera pasado. Gracias por enseñarme todo. De todos aprendí un montón de cosas".

"Acá se hace una familia, porque nos conocemos las caras cuando estamos de malhumor y cuando estamos contentos", agregó Nazarena.

Más sobre este tema El susto de Nazarena Di Serio tras la tremenda caída de una participante en 100 argentinos dicen: "¿Estás bien?"

Acto seguido, Di Serio aclaró que los nuevos proyectos laborales le permitirán estar cerca de su público y en la misma pantalla de TV en la que inició su carrera televisiva.

"Sigo en el canal, pero me voy de Arriba argentinos. Soy muy feliz. Gracias por todo. Gracias a la gente, que me dio la oportunidad de empezar los días temprano con ustedes, en estos cinco años que me acompañaron. que fueron mis primeros años en tele. De corazón, gracias ", concluyó Nazarena, fundiéndose en un abrazo con Bonelli y sus compañeros.