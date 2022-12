El llanto de Mora tras discutir fuerte con Agustín mientras compiten para reingresar a Gran Hermano: "Me da bronca lo que dice"

En medio de la expectativa por saber qué dos exparticipantes de Gran Hermano 2022 elegirá el público para que reingresen al reality, Mora mantuvo un fuerte cruce con Agustín en Gran Hermano 2022, la noche de los ex, y no pudo evitar quebrar en llanto en vivo.

Todo comenzó cuando Agustín contó lo mal que lo hicieron sentir Mora y La Tora: “Se pasaron un mes y medio diciéndome de todo, inventando un montón de cosas. Eso la gente lo vio y por algo se fueron de la casa. Si piensan que se fueron de la casa porque jugaron mal, están equivocadas”, comenzó diciendo.

“En vez de pedir disculpas, siguen igual y no cambiaron en absolutamente nada. Me dijeron de todo, inventaron aberraciones de mí adentro y acá afuera de la casa también. Se metieron con mi sexualidad. Se enarbolaron en la bandera de la empatía y me dijeron de todo”, agregó.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: la familia de Coti se enojó con la Tora y publicó una carta abierta

Fue entonces que Mora pidió la palabra, indignada: “Para empezar, de base, es mentira lo que estás diciendo porque te dije el primer día que yo no te creía nada pero que te pedía disculpas. Me dijiste que me creías las disculpas y me lo agradeciste”.

“Segundo, yo soy a la primera que juzgaron por su sexualidad desde el día uno. Nadie podía creer que yo tuviera novio, que cómo no era lesbiana, y no por eso salgo a decir las cosas d Agustín. Me da bronca lo que dice”, cerró la exhermanita, quebrada en llanto, mientras varios de sus compañeros se acercaban a abrazarla para contenerla.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: la madre de Marcos cruzó a quienes lo criticaron por su reacción al video de Navidad

AGUSTÍN REVELÓ QUÉ EXPARTICIPANTES DE GRAN HERMANO LO INSPIRARON PARA SU JUEGO EN EL REALITY

A dos meses de que comenzara Gran Hermano 2022, varios participantes lograron destacarse por sus estrategias, personalidades y formas con las que encaran el juego dentro del reality de Telefe.

Y sin dudas, uno de los hermanitos más polémicos que supo despertar amor y enojos con sus dichos frente a sus compañeros fue Agustín quien, en la gala de este miércoles, reconoció que se inspiró en otros exparticipantes de ediciones anteriores para su juego.

“Soy un fanático y un estudioso de este programa. Yo tengo mis mentores que son, para empezar, Gastón Trezeguet, Nadia Epstein que me gusta mucho su juego, Cristian U y también Marcelo Corazza. Ellos me vuelan la cabeza, son los mejores”, comenzó diciendo el joven frente a Santiago del Moro.

"SOY UN FANÁTICO Y UN ESTUDIOSO DE ESTE PROGRAMA. YO TENGO MIS MENTORES QUE SON, PARA EMPEZAR, GASTÓN TREZEGUET, NADIA EPSTEIN QUE ME GUSTA MUCHO SU JUEGO, CRISTIAN U Y TAMBIÉN MARCELO CORAZZA. ELLOS ME VUELAN LA CABEZA, SON LOS MEJORES". G-plus

Y cerró: “ y siempre trato de llevar algo de ellos acá adelante, y algo también propio. Trato de darle una impronta, crear cosas nuevas, inventar algo y estar atento a los detalles".Y cerró: “ y siempre trato de llevar algo de ellos acá adelante, y algo también propio. Trato de darle una impronta, crear cosas nuevas, inventar algo y estar atento a los detalles".