El llanto de Locho Loccisano al hablar por videollamada con sus papás en El Hotel de los Famosos: "Es todo mucho más sensible en la etapa final"

Luego de conseguir la primera inmunidad gracias a la votación de sus compañeros en El Hotel de los Famosos, Locho Loccisano recibió la sorpresa de poder hablar con sus papás Mónica y Francisco por videollamada y no pudo evitar quebrar en llanto por la sorpresa.

“¿Cómo andan? Má, pá, los extraño. Estoy bien, 10 puntos, y ahora mejor que nunca. Los amo con toda mi alma”, comenzó diciendo el joven, visiblemente movilizado y a flor de piel.

Fue entonces que Mónica tomó la palabra: “Estamos muy orgullosos de vos. Sabemos la persona que sos y estás siendo más vos que nunca, mi amor. Y te veo todo el tiempo, me encanta verte. Me quedo tranquila porque te veo bien”. A su turno, Francisco añadió: “El encierro te está poniendo muy sensible”.

Fue entonces que el animador reveló por qué no pudo contener las lágrimas: “Es por no verlos a ustedes. Además, es como todo mucho más sensible en la etapa final y te sentís presionado”.

“Todo cambió en la casa y la convivencia es excelente. Nos estamos llevando bien y es todo mucho más unido. Esta última etapa la estamos viviendo todos muy juntos. Los amo con todo mi corazón”, se despidió Locho Loccisano, conmovido.